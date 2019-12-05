Виталий Милонов расскажет, за что не любит российскую поп-музыку

В субботу, 7 декабря, новым гостем шоу «Секрет на миллион» на НТВ станет Виталий Милонов, которого по праву считают одним из самых интересных политиков России, причем не за его достижения на политической арене, а за громкие высказывания, о которых так любят писать СМИ. О личной жизни Виталия мало что известно, ведь обычно он предпочитает обсуждать других людей, но ведущая Лера Кудрявцева постарается разговорить звезду и узнать что-то новое из его биографии.

А вы знаете, перед кем Виталий готов встать на колени и рассказать о всех своих грехах? Сколько раз за ним приходили люди, готовые на все, лишь бы Милонов забрал свои слова назад? На все эти вопросы политик дал ответы, не всегда с охотой, но все же он рассказал ведущей о своих ошибках и мечтах.

Ненависть к российской поп-музыке, мнение о первых лицах шоу-бизнеса и кто же Милонов на самом деле — шоумен или политик? Обо всем этом зрители узнают в субботу, на канале НТВ в передаче «Секрет на миллион».