Лера Кудрявцева: «Анна Семенович призналась, почему плачет по ночам»

30 ноября в 21.00 в рамках ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ смотрите продолжение беседы с Анной Семенович. Певица расскажет, какие воспоминания не дают ей спокойно спать по ночам, а также отважится раскрыть секрет стоимостью один миллион рублей

Принято считать, что личная жизнь звезд эстрады, особенно девушек, складывается счастливо. Со стороны именно так и кажется: роскошные букеты цветов после каждого концерта, романтичные записочки с признаниями в любви, шикарные подарки, приглашения в элитные рестораны… Вот только реальность часто оказывается куда печальнее…

Анна Семенович попала в шоу-бизнес совсем юной: ей было чуть за двадцать. На спортивной карьере из-за серьезной травмы пришлось поставить крест, и девушка страшно переживала, не зная, как жить дальше. Яркая, харизматичная, уверенная в себе, Анна попробовала свои силы на телевидении, и вскоре на нее обратили внимание. Сначала бывшая фигуристка вела спортивные программы, а потом переключилась на шоу-бизнес. Однажды Анна брала интервью у группы «Блестящие».

После интервью продюсеры неожиданно пригласили Анну присоединиться к группе. Девушка, с детства обожавшая петь, была на седьмом небе от счастья! Так к имени Анна добавилась нескромная приставка «блестящая». В СМИ ее так и называли: «блестящая» Анна. Она и правда вся искрилась от счастья, от понимания того, что ее любят поклонники, что она наконец нашла дорогу, по которой хочет идти долго-долго. Возможно, всю жизнь. Все складывалось как нельзя лучше: первые песни, клипы, гастроли. И, конечно, невероятный успех у мужчин, которые пытались купить ее благосклонность…

«А чё ты такая деловая? Тебе чё, три ляма лишние?» – вспоминает Анна слова одного из своих воздыхателей, уверенных в том, что все на свете покупается и продается.

Может, кто-то и продается, но только не Семенович – не по зубам она таким «покупателям!» Казалось бы: отказала и забыла. Но люди, ворочающие большими деньгами, очень не любят, когда им отказывают. И часто готовы на все, лишь бы добиться своего.

«Знаешь, это такой мучительный для меня вопрос…» – вздохнула Анна, когда речь зашла о секрете стоимостью один миллион рублей. Но я почти в тот же миг поняла, что она готова его раскрыть. Что за много лет груз стал настолько нестерпимым и болезненным, что избавиться от него легче, чем сохранить в тайне.

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Я часто думаю о том, что «Секрет на миллион» – это не просто шоу, а шанс выговориться, сказать правду, которая жжет и мучает. Знаю, что после съемок многим моим гостям становилось легче, они словно избавлялись от груза, который мешал им жить и легко дышать.

Семенович не стала исключением. Она раскрыла свой секрет, и мне показалось, что теперь Анна больше не будет плакать по ночам и постоянно прокручивать в голове тот кошмар, который случился с ней много лет назад. Конечно, после эфира о тайне Анны Семенович напишут все СМИ.

Наверняка еще и приукрасят. Я могла бы их опередить и рассказать все уже сейчас, но не буду. Мне кажется, зрители должны услышать правду из уст самой певицы. Это будет честно и правильно. Так что смотрите «Секрет на миллион» 30 ноября в 21.00 – и узнайте обо всем первыми.