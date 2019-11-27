Семенович раскроет тайну, которую хранила с первого своего дня в шоу-бизнесе

Об этом певица расскажет в программе «Секрет на миллион» в субботу, 30 ноября.

В субботу, 30 ноября, свой «Секрет на миллион» раскроет Анна Семенович. Звезда уже была героиней прошлой программы, но ей еще есть, что сказать, поверьте.

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Многих поклонников занимал вопрос, почему Семенович на самом деле ушла из спорта. В эту субботу это станет известно. Также раскроется ее тайна, которую она хранила с первых дней работы в шоу-бизнесе.

Зрители познакомятся с родным братом певицы, о котором никто не знал, узнают, почему ей больно общаться с мужчинами и как она отбила фигуриста Романа Костомарова у Татьяны Навки. Ну, и главный козырь программы – секрет, который Семенович раскроет за один миллион.

Напомним, в прошлый раз звезда призналась, что у нее есть мужчина, от которого она мечтает родить ребенка.

Начало программы в 21:00 на НТВ.