Семенович раскроет тайну, которую хранила с первого своего дня в шоу-бизнесе

В субботу, 30 ноября, свой «Секрет на миллион» раскроет Анна Семенович. Звезда уже была героиней прошлой программы, но ей еще есть, что сказать, поверьте.
Многих поклонников занимал вопрос, почему Семенович на самом деле ушла из спорта. В эту субботу это станет известно. Также раскроется ее тайна, которую она хранила с первых дней работы в шоу-бизнесе.
Зрители познакомятся с родным братом певицы, о котором никто не знал, узнают, почему ей больно общаться с мужчинами и как она отбила фигуриста Романа Костомарова у Татьяны Навки. Ну, и главный козырь программы – секрет, который Семенович раскроет за один миллион.
Напомним, в прошлый раз звезда призналась, что у нее есть мужчина, от которого она мечтает родить ребенка.
Начало программы в 21:00 на НТВ.