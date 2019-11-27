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Семенович раскроет тайну, которую хранила с первого своего дня в шоу-бизнесе

Об этом певица расскажет в программе «Секрет на миллион» в субботу, 30 ноября.

Семенович раскроет тайну, которую хранила с первого своего дня в шоу-бизнесе
Анна Семенович. Фото предоставил телеканал НТВ

В субботу, 30 ноября, свой «Секрет на миллион» раскроет Анна Семенович. Звезда уже была героиней прошлой программы, но ей еще есть, что сказать, поверьте.

Многих поклонников занимал вопрос, почему Семенович на самом деле ушла из спорта. В эту субботу это станет известно. Также раскроется ее тайна, которую она хранила с первых дней работы в шоу-бизнесе.

Лера Кудрявцева. Фото
Лера Кудрявцева. Фото предоставил телеканал НТВ.

Зрители познакомятся с родным братом певицы, о котором никто не знал, узнают, почему ей больно общаться с мужчинами и как она отбила фигуриста Романа Костомарова у Татьяны Навки. Ну, и главный козырь программы – секрет, который Семенович раскроет за один миллион.

Напомним, в прошлый раз звезда призналась, что у нее есть мужчина, от которого она мечтает родить ребенка.

Начало программы в 21:00 на НТВ.

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Анна СеменовичЛера КудрявцеваПрограмма "Секрет на миллион"
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Семенович раскроет тайну, которую хранила с первого своего дня в шоу-бизнесе
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