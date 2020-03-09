Ирина Безрукова: «Я в восторге от Бали, там даже чаевые принимали с благодарностью и смущением»

Приятно в первые дни весны вспомнить о недавнем отпуске: о солнце, море, доброжелательных и улыбчивых аборигенах. Пересматриваю фото в своем Инстаграм и улыбаюсь. Время, проведенное на острове Бали, было прекрасным.

Мне очень понравились балийцы: улыбчивые, скромные, приятной наружности. Повезло с гидом, он прекрасно говорил на русском, и даже пел, причем так же хорошо.

По пути к местным достопримечательностям мы вели неторопливые беседы. При всей своей осведомленности о жизни европейцев, путешествуя по миру, получая образование в Европе, России, Англии, они предпочитают возвращаться на родину.

Ценят семейные и родовые традиции, женятся один раз, а разводы, среди местных жителей — редчайшее явление. И на туристов они смотрят не как на повод заработать, а с уважением, интересом и даже с некоторым детским интересом.

Многовековые верования и обряды, естественно, вплетаются в их современный образ жизни и смотрятся уместно.

Я частенько оставляла чаевые, и каждый раз их принимали с благодарностью и даже со смущением. Я была в восторге. В других странах чаевые принимают как должное, иногда даже «намекают» на то, что хорошо бы оставить какие-то деньги в благодарность за обслуживание и сервис.

Я ни разу не слышала от гида рассуждений о нравственности, верности, о том, что надо чтить и уважать родителей, мудрых людей и старших. О том, что надо терпеливо принимать людей с другими привычками, традициями и особенностями. О том, что туристы на отдыхе иногда ведут себя, мягко скажем — странно.

И поняла, что они просто взращены в мудрой древней культуре, и для них естественно жить в соответствии с их нравственными традициями, естественно уважать иноземцев с их религиозными и культурными различиями и находить с ними гармоничный компромисс. Естественно для них — общаться со своим «богами и духами земли», благодарить их.

На острове есть все, что нужно взыскательному туристу. Древности, аутентичная культура, море, горы, водопады и пляжи, пятизвездные отели и уютные бунгало, дорогие машины и скромные байки.

Обустроенные пляжи и уединенные бухты, белый, желтый, серый и черный вулканический песок на пляжах. «Девственный пляж», где снимался фильм с Джулией Робертс «Ешь, молись, люби». Вулканы и рисовые террасы, любая «кухня» мира. И многое другое.

Эта поездка меня многому научила. Я взглянула на многие вещи по-другому… Встретила интересных людей, знакомых и не знакомых мне ранее. И поймала себя на мысли, что, несмотря на то, что в своей жизни я много путешествовала и много где была, не каждое место на Земле настолько меня вдохновляло, как, например, Бали.

Я подумываю со временем вернуться вновь и, возможно, даже не один раз. Если сложится, непременно это сделаю и обязательно расскажу об этом вам, дорогие читатели колонки на портале Teleprogramma.pro и подписчики моего Инстаграм.