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«Меня любят и принимают»: Ирина Безрукова нашла свое счастье на Бали

54-летняя актриса вошла в новый год с прекрасным настроением.

«Меня любят и принимают»: Ирина Безрукова нашла свое счастье на Бали
Ирина Безрукова. Фото Global look press.

Ирина Безрукова в компании друзей встретила Новый год на Бали и осталась на рождественские каникулы. Сюда, на экзотический остров, она постаралась привнести русскую нотку. На ее праздничном столе оказалась красная икра, которую она специально привезла из дома. Кстати, так же поступила Эвелина Бледанс, которая захватила этот традиционный отечественный деликатес с собой на Пхукет.

Безрукова в своем блоге призналась, что просыпается и засыпает на Бали абсолютно счастливой.

«Дорогие мои друзья, знакомые и малознакомые люди! Спасибо за ваши поздравления! Я на райском острове. Все прекрасно! Я смотрю в окно и понимаю, что я невероятно счастливый человек. Заслуженно или нет, но меня любят и принимают. Такая нежность у меня в душе… И я понимаю, что можно быть счастливой здесь и сейчас», — обратилась она к поклонникам в stories Instagram.

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«Меня любят и принимают»: Ирина Безрукова нашла свое счастье на Бали
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