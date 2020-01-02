«Меня любят и принимают»: Ирина Безрукова нашла свое счастье на Бали

Ирина Безрукова в компании друзей встретила Новый год на Бали и осталась на рождественские каникулы. Сюда, на экзотический остров, она постаралась привнести русскую нотку. На ее праздничном столе оказалась красная икра, которую она специально привезла из дома. Кстати, так же поступила Эвелина Бледанс, которая захватила этот традиционный отечественный деликатес с собой на Пхукет.

Безрукова в своем блоге призналась, что просыпается и засыпает на Бали абсолютно счастливой.