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Анастасия Волочкова перенесла день свадьбы

Торжество состоится 10 октября 2020 года, а не 20 октября, как планировалось ранее.

Анастасия Волочкова перенесла день свадьбы
Волочкова назначила новый день свадьбы/http://globallookpress.com/

Балерина Анастасия Волочкова в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» обозначила новый день своей свадьбы.

Ранее она говорила, что торжество пройдет в красивую дату – 20.10.2020. Между тем выяснилось, что это будет вторник – рабочий день. Танцовщица решила подстроиться под своих гостей. Свадьба состоится на десять дней раньше. Также в достаточно красивую дату – 10.10.2020. Это будет суббота.

Уже известно, кто будет тамадой на торжестве. Свадьбу проведет близкая подруга танцовщицы радиоведущая и актриса Алла Довлатова. Балерина в студии подтвердила, что в самое ближайшее время приступит к подготовке к торжеству.

«Я все-таки очень хочу свадьбу в красивую дату. Хочу и мечтаю о свадьбе еще более пышную, чем у меня была в 2007 году. При этом я не настаиваю на самом деле на свадьбе. Я хочу сейчас сохранить честные отношения», — заметила она.

Также в студии танцовщица отказалась назвать имя человека, который живет с ней.

«Называю его просто «Мистер М». Скажу, что в его имени присутствует буква М. Больше пока ничего сказать не могу», — отметила балерина.

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"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Алла ДовлатоваАнастасия Волочкова
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Анастасия Волочкова перенесла день свадьбы
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