Анастасия Волочкова: «Бог дал мне талант, не спрашивая за это денег»

В детстве я была скромной, но при этом активной. В балетное училище я пришла без необходимой физической подготовки: ни растяжки, ни гибкости,ни выворотности. Но мне было важно достичь желаемого результата и стать балериной.

Сначала мне ставили двойки по балету, потом тройки и, впоследствии, я превратилась в лучшую ученицу, окончив учебное заведение с красным дипломом.

Свое юношество, можно сказать, я провела в активном труде. Но робость растеряла. С другой стороны, если бы я осталась робкой и чрезмерно скромной, то никогда бы не стала Анастасией Волочковой!

«Не хвастаюсь успехами и достижениями»

При этом я всегда понимала, что легкая скромность – украшает и никогда не выпячивала свои успехи и достижения.

Ведь как оно бывает? Если человек профессионал – об этом не надо кричать на каждом углу. Окружающие, которые в этом разбираются, сами увидят. Но чувство гордости за то, что ты делаешь – оно обязательно должно быть. Без этого нельзя.

В балетном мире я видела многое, поверьте. Были такие, кто шел по головам к своей цели, наступая на человеческие ценности и принципы ради карьерного роста. Восхищаться тут нечем.

Я вообще считаю, что женственность и искренность – это редкие на сегодняшний день качества людей.

«Сначала кумиром была мама, а потом — Плисецкая»

Когда я училась в училище, предметом восхищения для меня являлась мама. У нас были достаточно близкие отношения, теплые, душевные, мы были, как не разлей вода. Она меня здорово поддерживала.

Но, впоследствии, отношения охладели, и моим кумиром стала Майя Плисецкая. Меня привлекал даже не тот факт, что она являлась талантливой балериной.

Я восхищалась ее харизмой. Майя Михайловна была моим наставником, педагогом и, спасибо ей, я получила много человеческих уроков. Она научила меня жизненной мудрости.

«Спасибо Богу за талант!»

Вообще, для меня важно, когда человек не зациклен на деньгах, популярности, не хвастается какими-то политическими высотами. Человек должен оставаться человеком. Точка.

Искренность и любовь не продаются и не покупаются. Бог дал мне трудолюбие и талант, не спрашивая за это денег. Поэтому я часто участвую в благотворительных проектах. Я всегда могу выйти на сцену и, например, объединить детей, дать им мастер-класс, поговорить с ними, подсказать что-то.

Не все в жизни зациклено на деньгах.

«У дочери начался переходный возраст»

Для своей дочери я являюсь предметом для подражания, она мной гордится. А я, в свою очередь, прививаю ей с детства любовь к людям, объясняю, что в любых ситуациях нужно оставаться доброй и беречь честь смолоду.

У Ариши сейчас переходный возраст – ей 14 лет. Некоторые мои советы она не принимает, отрицает их, но такие сложности есть во многих семьях. В душе она трогательная и относится ко мне с большой любовью. А уж как её люблю я!