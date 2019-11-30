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«Так не хочется…»: Волочкова заявила о нежелании встречать Новый год

На дворе конец ноября, поэтому многие уже могут похвастаться новогодним настроением. Но прима балета, как всегда, оказалась исключением из правил.

«Так не хочется…»: Волочкова заявила о нежелании встречать Новый год
Анастасия Волочкова. Фото: Евгения Гусева/ КП

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что ей абсолютно не хочется наступления Нового года. Тем не менее, она отметила, что дух праздника уже ощущается во всех столичных заведениях.

Многие фолловеры удивились такому категоричному отношению звезды к самой волшебной ночи. Они наперебой стали интересоваться, в чем же причина, но светская львица так и не удостоила их ответом.

«Одинокая, вот и не хочется», — предположил подписчик.

Преданные поклонники, в свою очередь, пожелали Волочковой оптимизма. А также отметили, что танцовщица прекрасно выглядит, несмотря на чрезмерную худобу.

«Фото супер, вы супер, но пару кило прибавить надо!», — посоветовала фанатка.

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«Так не хочется…»: Волочкова заявила о нежелании встречать Новый год
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