Ольга Казаченко: «Вадим скандалами, не щадя сына, продвигает свои песни!»

Перед Новым годом мой бывший муж решил сделать нам с сыном подарок — написал заявление в органы опеки! И это человек, который на каждом углу кричит, чтобы я оставила его в покое, и поливает грязью на федеральных телеканалах. В последнее время мы зажили спокойно, но нет, он снова о себе напомнил.

Сначала меня вызвали на беседу, где долго расспрашивали обо всем. Оказывается, Вадим потребовал от опеки проверить условия проживания сына. Также он заявил, что я часто езжу за границу и предоставляю фото ребенка СМИ, что пагубно сказывается на нем. Откуда такая забота о малыше, которого он и знать никогда не хотел. Казаченко не принимает никакого участия в жизни сына, кроме ежемесячного платежа в 14 тысяч рублей.

Сначала я попросила инспекторов показать, какие телеканалы или издания показывают лицо моего малыша. Потом я предоставила опеке аудиозаписи, где со стороны Вадима про ребенка говорятся жуткие вещи. Я не буду выкладывать их сюда. Поверьте, там сплошная нецензурщина. Не понимаю, как может вообще подняться язык говорить такое о ребёнке, тем более о родном.

В опеке, разумеется, встали на мою сторону и заверили, что домой с проверкой приходить не будут. Мол, ситуация и так стала им понятна. Но… Через пару дней мне позвонили и сказали, что инспекторы явятся «прямо сейчас».

Меня не было на тот момент дома, и я попросила немного подождать. Конечно, мне требовалось время для того, чтобы вернуться. Когда я вернулась, то в дом постучались четыре человека и тут же сказали с порога моей маме: «Это она, кто большую часть времени проводит с ребёнком?». Ясно, с каким настроем они пришли.

Итог проверки показал, что все в порядке. Вот только зачем Вадим Казаченко, который видел ребенка один раз за три года, дёргает органы опеки по таким искусственно созданным поводам, ведь у людей и так полно работы… Да ещё и ведёт аудиозапись с сотрудником госоргана и несёт ее на передачу? Снова для пиара?

В общем, на мой взгляд, это очередная провокация от Вадима. Или, как говорит его нынешняя жена, – чтобы довести меня до психиатрической больницы. Ну, ему надо как-то продвигать свои песни – вот и идет на такие методы. Ужасно, конечно, что тут еще сказать.

Читатели Teleprogramma.pro, вы там посмотрите, у Казаченко же вышла новая песня? Скачайте, пожалуйста, помогите человеку. Иначе он не оставит нас в покое никогда.