Певец Вадим Казаченко обвинил бывшую жену в невнимании к сыну и вызвал органы опеки

Звезда 90-х, певец Вадим Казаченко сейчас счастлив в отношениях с продюсером Ириной Аманти и регулярно публикуют совместные фотографии в соцсетях. Однако у артиста растет двухлетний сын Филипп, который живет с его бывшей женой Ольгой Мартыновой, и отношения между родителями мальчика оставляют желать лучшего. Недавно Казаченко позвонил в органы опеки и попросил проверить, как живет его сын. Мартынова пришла в ярость от этих действий и заявила, что это провокация со стороны Аманти, нынешней супруги певца.

Интересно, что поначалу Вадим Казаченко сомневался, что это его ребенок. Однако позже передумал и признал отцовство. На передаче «Пусть говорят» исполнитель песни «Больно мне, больно» заявил, что у мамы его сына бурный роман с пасынком Армена Джигарханяна, Степаном, из-за чего она стала часто ходить по ресторанам, отдыхать за рубежом и совсем забросила ребенка.

Ольга Мартынова страшно возмутилась и ответила, что Филипп всегда остается с ней или с бабушкой и дедушкой, и они даже не отдают его в детский сад. По горячим следам девушка написала возмущенный пост в Инстаграм, где отметила, что Казаченко платит алименты всего 14 тысяч рублей в месяц и рассказала свою версию истории, связанную с органами опеки.

Представители органов опеки также побывали на шоу и отметили, что двухлетний Филипп живет в хороших условиях, окружен вниманием и любовью, ходит в бассейн и на другие развивающие занятия. Также госслужащие отметили, что бабушки и дедушки имеют право помогать с воспитанием внука без доверенностей.

В конце концов Казаченко попросил бывшую жену перестать трепать его имя в различных телешоу и заверил, что забирать у нее сына он не собирается.