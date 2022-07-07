Кудрявая мамина копия: Куркова в струящейся юбке макси предстала на променаде с подросшим сыном

А вот о личной жизни Куркова не говорит. Она была в браке с фотографом Семеном Курковым, а потом с актером Артемом Ткаченко, но оба союза не продержались долго. А вот о ее романе с бизнесменом Сергеем Амаряном стало известно только в прошлом году, когда актриса неожиданно показала сына Гаспара, которому тогда было уже около полугода.

Теперь Равшана иногда делится кадрами с наследником. Ему уж больше года, поэтому порой она берет его с собой на съемки.

7 июля актриса опубликовала видео, на котором в юбке макси и шифоновой блузке гуляет с мальчиком по лесу. Гаспар был в льняном костюме с шортами. Мама подхватила его на ручки.