Кудрявая мамина копия: Куркова в струящейся юбке макси предстала на променаде с подросшим сыном

Равшана Куркова является одной из самых известных актрис в России. В ее копилке десятки ярких ролей.
Одни видели ее в фильме «Балканский рубеж», другие — в картинах «Чернобыль» и «Тайна папоротников». Она славится своей игрой и внешностью девочки, так как в 41 год выглядит так же, как и 20 лет назад.
А вот о личной жизни Куркова не говорит. Она была в браке с фотографом Семеном Курковым, а потом с актером Артемом Ткаченко, но оба союза не продержались долго. А вот о ее романе с бизнесменом Сергеем Амаряном стало известно только в прошлом году, когда актриса неожиданно показала сына Гаспара, которому тогда было уже около полугода.
Теперь Равшана иногда делится кадрами с наследником. Ему уж больше года, поэтому порой она берет его с собой на съемки.
7 июля актриса опубликовала видео, на котором в юбке макси и шифоновой блузке гуляет с мальчиком по лесу. Гаспар был в льняном костюме с шортами. Мама подхватила его на ручки.
«Один из тысячи кадров с Гаспаром, который мы сняли недавно. Сын. Любовь», — написала звезда.
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Поклонники признались, что Куркова их растрогала. Многие пришли в восторг от ее маленького сына. «Какой обаяшка, весь в тебя», «Мамин! Сколько любви в этих глазах», «Как мило!», «Он просто купидончик», «Какие трогательные кадры!», «Мимика прямо как у вас! Чудо», «Боже, какое счастье», — прокомментировали пост подписчики.