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Поклонники считают, что Ксения Собчак помолодела с новой прической

Поклонники считают, что Ксения Собчак помолодела с новой прической Ксения Собчак / www.instagram.com/xenia_sobchak/
Телеведущая решила сменить имидж перед Новым годом.

Ксения Собчак перед Новым годом решила сменить имидж — телеведущая коротко подстриглась и поменяла цвет волос. Фотографию с новой прической Собчак поспешила опубликовать на своей странице в Instagram.

«Подстриглась! В Новый Год — с новой стрижкой!! Как вам?», — спросила телеведущая у своих подписчиков.

Большинство поклонников оценили новый образ Собчак. Многие отметили, что она как будто стала на несколько лет моложе.

«Подстриглась и помолодела», «Помолодела на 5 лет», «Очень идет! Здорово!», «Прям омолодилась», «Реально на фото как подросток, не хотела обидеть Вас», — отметили комментаторы.

Комментарии
www.instagram.com/xenia_sobchak/

Напомним, несколько дней назад Ксения Собчак показала поклонникам в Instagram свои «эльфийские» уши, однако большинство обратило внимание не на уши, а на грамматические ошибки журналистки.

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Ксения Собчакновая прическа

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Поклонники считают, что Ксения Собчак помолодела с новой прической
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