Поклонники считают, что Ксения Собчак помолодела с новой прической

Телеведущая решила сменить имидж перед Новым годом.

Ксения Собчак перед Новым годом решила сменить имидж — телеведущая коротко подстриглась и поменяла цвет волос. Фотографию с новой прической Собчак поспешила опубликовать на своей странице в Instagram.

«Подстриглась! В Новый Год — с новой стрижкой!! Как вам?», — спросила телеведущая у своих подписчиков.

Большинство поклонников оценили новый образ Собчак. Многие отметили, что она как будто стала на несколько лет моложе.

«Подстриглась и помолодела», «Помолодела на 5 лет», «Очень идет! Здорово!», «Прям омолодилась», «Реально на фото как подросток, не хотела обидеть Вас», — отметили комментаторы.

Напомним, несколько дней назад Ксения Собчак показала поклонникам в Instagram свои «эльфийские» уши, однако большинство обратило внимание не на уши, а на грамматические ошибки журналистки.