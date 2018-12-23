Ксения Собчак показала поклонникам свои эльфийские уши

Одни похвалили телеведущую за аристократичную внешность, другие - раскритиковали за грамматические ошибки.

Журналист и телеведущая Ксения Собчак поделилась со своими поклонниками в Instagram фотографией, где она продемонстрировала свою необычную, как она считает, форму ушей.

«Типо «смотрю в даль», а на самом деле демонстрирую странную, эльфийскую форму ушей (орфография сохранена — ред.)», — подписала снимок Собчак.

Подписчики по-разному оценили фотографию телеведущей. Некоторые раскритиковали снимок, однако многие отметили аристократичную внешность Собчак.

«Изысканные и утонченные античные формы, Ксения», «На этом фото вижу ее аристократичной особой голубых кровей», «Очень стильные уши и вообще внешность утонченной дамы», «Утонченная аристократка. Красивая оооочень!», — отметили поклонники.

Также некоторые комментаторы раскритиковали Ксению за незнание русского языка из-за ошибки в слове «типа».