Ольга Бузова после болезни пришла на съемки телешоу

Поклонники забеспокоились о здоровье телеведущей.

Ольга Бузова поделилась на своей странице в Instagram закулисным снимком, сделанным перед началом ток-шоу «Бородина против Бузовой».

Для очередного выпуска телепрограммы телеведущая выбрала ультракороткое платье с контрастными декоративными деталями и дополнила свой образ сапогами-чулками.

«И короткое платье, и каблуки. Твоя девочка теперь #эгоистка», — подписала снимок Бузова, отметив, что дизайн платья создавала Мария Погребняк.

Напомним, что несколько дней назад Бузова пожаловалась в своем Instagram на проблемы со здоровьем. Телеведущая рассказала, что она подхватила вирус накануне новогодних праздников и у нее поднялась сильная температура.

Поклонники забеспокоились о здоровье своей любимицы и пожелали ей хорошего самочувствия.

«Не думала, что выступишь с такой температурой. Как чувствуешь? Сколько температура?», «Восхищаюсь тобой. Невероятно сильная девушка ты», «Выглядишь офигенно, Оль только не болей,ты нам нужна здоровая. Любим тебя очень!», — написали комментаторы.