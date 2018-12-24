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Ольга Бузова после болезни пришла на съемки телешоу

Ольга Бузова после болезни пришла на съемки телешоу Ольга Бузова / www.instagram.com/buzova86/
Поклонники забеспокоились о здоровье телеведущей.

Ольга Бузова поделилась на своей странице в Instagram закулисным снимком, сделанным перед началом ток-шоу «Бородина против Бузовой».

Для очередного выпуска телепрограммы телеведущая выбрала ультракороткое платье с контрастными декоративными деталями и дополнила свой образ сапогами-чулками.

«И короткое платье, и каблуки. Твоя девочка теперь #эгоистка», — подписала снимок Бузова, отметив, что дизайн платья создавала Мария Погребняк.

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Напомним, что несколько дней назад Бузова пожаловалась в своем Instagram на проблемы со здоровьем. Телеведущая рассказала, что она подхватила вирус накануне новогодних праздников и у нее поднялась сильная температура.

Поклонники забеспокоились о здоровье своей любимицы и пожелали ей хорошего самочувствия.

«Не думала, что выступишь с такой температурой. Как чувствуешь? Сколько температура?», «Восхищаюсь тобой. Невероятно сильная девушка ты», «Выглядишь офигенно, Оль только не болей,ты нам нужна здоровая. Любим тебя очень!», — написали комментаторы.

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Ольга Бузова после болезни пришла на съемки телешоу
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