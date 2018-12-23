Ольга Бузова в разгар корпоративов подхватила вирус и серьезно заболела

У певицы очень высокая температура.

Известная певица Ольга Бузова сегодня, безусловно, одна из самых популярных личностей в российском шоу-бизнесе. Ее гастрольный график очень насыщен. Звезда пользуется огромной популярностью. Перед Новым годом она выступает на различных корпоративах перед очень влиятельной аудиторией.

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Однако недавно стало известно, что Ольгу Бузову свалил неизвестный вирус. На своей страничке в социальной сети Instagram Бузова поделилась подробностями. Она отметила, что вынуждена надеть теплую пижамку и начать лечение. Температура у Бузовой, по ее собственном признанию, 39,1. Скорее всего на больничной койке она проведет, как минимум, несколько дней. Если певица, конечно, не хочет серьезных осложнений. Бузова отметила, что болезнь пришла очень не вовремя. Сейчас очень много работы. Даже в новогоднюю ночь у звезды запланирован концерт.

«Оля вы большая молодец, успехов вам всегда и во всем, удачи, с наступающим вас», «Берегите себя. Всех денег не заработаешь», — поддержали Бузову ее подписчики в социальных сетях.