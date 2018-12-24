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Журнал GQ назвал Ника Джонаса самым стильным мужчиной 2018 года

Журнал GQ назвал Ника Джонаса самым стильным мужчиной 2018 года Ник Джонас / www.instagram.com/nickjonas/
Голосование проходило на сайте издания.

Журнал GQ составил ежегодный рейтинг самых стильных мужчин 2018 года по результатам голосования на сайте издания. Интернет-пользователям предложили выбрать наиболее стильного мужчину их 64 кандидатов.

Первая строчка в списке в этом году по итогам опроса досталась американскому певцу и актеру Нику Джонасу. Это звание он получил неспроста — ранее журналисты оценили стильную свадьбу Джонаса и индийской актрисы Приянки Чопры, в ходе которой артист сменил большое количество нарядов и предстал сразу в нескольких образах.

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Певец сразу отреагировал на выбор GQ на своей странице в Instagram. Он поделился своей детской фотографией и написал о том, что он всегда хотел быть стильным, причем не просто стильным, а самым стильным. Также Ник Джонас выразил слова благодарности своему стилисту и поклонникам, пишет The Independent.

В начале декабря журнал GQ составил список самых элегатных мужчин года. Возглавил рейтинг автор хита This is Аmerica, певец Дональд Гловер, а на шестом месте оказался 70-летний принц Чарльз. Модные критики посчитали, что монаршая особа в своем возрасте может дать фору любому молодому стиляге.

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Тэги:
Ник Джонасрейтингстиль

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Журнал GQ назвал Ника Джонаса самым стильным мужчиной 2018 года
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