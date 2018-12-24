Журнал GQ назвал Ника Джонаса самым стильным мужчиной 2018 года

Голосование проходило на сайте издания.

Журнал GQ составил ежегодный рейтинг самых стильных мужчин 2018 года по результатам голосования на сайте издания. Интернет-пользователям предложили выбрать наиболее стильного мужчину их 64 кандидатов.

Первая строчка в списке в этом году по итогам опроса досталась американскому певцу и актеру Нику Джонасу. Это звание он получил неспроста — ранее журналисты оценили стильную свадьбу Джонаса и индийской актрисы Приянки Чопры, в ходе которой артист сменил большое количество нарядов и предстал сразу в нескольких образах.

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Певец сразу отреагировал на выбор GQ на своей странице в Instagram. Он поделился своей детской фотографией и написал о том, что он всегда хотел быть стильным, причем не просто стильным, а самым стильным. Также Ник Джонас выразил слова благодарности своему стилисту и поклонникам, пишет The Independent.

В начале декабря журнал GQ составил список самых элегатных мужчин года. Возглавил рейтинг автор хита This is Аmerica, певец Дональд Гловер, а на шестом месте оказался 70-летний принц Чарльз. Модные критики посчитали, что монаршая особа в своем возрасте может дать фору любому молодому стиляге.