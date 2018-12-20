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Приянка Чопра и Ник Джонас организовали еще одну свадебную вечеринку в Индии

Приянка Чопра и Ник Джонас организовали еще одну свадебную вечеринку в Индии Приянка Чопра и Ник Джонас. фото: instagram.com/priyankachopra/
На этот раз влюбленные собрали гостей в Мумбаи.

36-летняя индийская актриса Приянка Чопра (Priyanka Chopra) 1 декабря вышла замуж. Ее избранником стал 25-летний певец Ник Джонас (Nick Jonas). Влюбленные организовали роскошное торжество. В первый день «Мисс мира 2000» и музыкант устроили праздник во дворце Умайд-Бхаван в индийском городе Джодхпур. Жених и невеста сначала предстали в национальных индийских нарядах, а во второй день облачились в европейские костюмы. Поклонников восхитило роскошное белоснежное платье невесты и 22-метровая фата усыпанная кристаллами Swarovski.

После трех дней веселья Приянка и ее избранник остались в Индии. Они посетили церемонию бракосочетания друзей, а уже потом отправились в медовый месяц. Молодожены несколько недель провели уединенно и делились красочными фото. Однако оказалось, что они решили устроить еще одну свадебную вечеринку. 19 декабря они собрали своих знакомых и друзей в Мумбаи. Джонас на этот раз облачился в серый костюм, а его жена в синее платье с золотой вышивкой. На шее девушки красовалось роскошное колье.

Чопра во время праздника произнесла речь. Она поблагодарила всех, кто пришел, так как ей было важно, чтобы близкие ей люди познакомились с ее возлюбленным. Молодожены веселились почти до утра. В соцсети девушка на следующий день поделилась снимком с Джонасом. «И вечеринка не кончается», — написала она. По слухам, 20 декабря Приянка и ее избранник продолжили гулять и веселиться со своими друзьями из Болливуда.

Тэги:
звездные свадьбыНик Джонас

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Приянка Чопра и Ник Джонас организовали еще одну свадебную вечеринку в Индии
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