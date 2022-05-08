Бузова поделилась, чего сама себе желает в День осла

Ольга Бузова продолжает свою рубрику, в которой она ежедневно отмечает странные праздники, найденные ею в календаре.
Утром 8 мая певица и телеведущая напомнила своим поклонникам о Международном дне матери, попросила подписчиков позвонить мамам со словами любви.
«Потому что, если бы не наши мамы, не было бы и нас… Мамочка, я тебя очень сильно люблю», — высказалась Ольга в Telegram.
Но после этого милого обращения Бузова отметила, что 8 мая также Всемирный день осла.
«Можно пожелать мне ослов сегодня не встречать. Спасибо», — подытожила 36-летняя звезда.
Будем надеяться, что «виновники торжества» в этот день не обиделись на иронию эпатажной телеведущей.
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