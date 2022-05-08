Бузова поделилась, чего сама себе желает в День осла

Ольга Бузова продолжает свою рубрику, в которой она ежедневно отмечает странные праздники, найденные ею в календаре.

Утром 8 мая певица и телеведущая напомнила своим поклонникам о Международном дне матери, попросила подписчиков позвонить мамам со словами любви.

«Потому что, если бы не наши мамы, не было бы и нас… Мамочка, я тебя очень сильно люблю», — высказалась Ольга в Telegram.

Но после этого милого обращения Бузова отметила, что 8 мая также Всемирный день осла.

«Можно пожелать мне ослов сегодня не встречать. Спасибо», — подытожила 36-летняя звезда.

Будем надеяться, что «виновники торжества» в этот день не обиделись на иронию эпатажной телеведущей.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в нашем Telegram-канале.