64-летний английский актер Гэри Олдмен заговорил о завершении актерской карьеры.

В новом интервью оскароносный артист рассказал о своем новом сериале «Медленные лошади» (Slow Horses), премьера которого состоялась на Apple TV+ 1 апреля. Олдмен играет начальника одного из отделов британской разведки, где вместо шпионских страстей царят скука и бумажная волокита.

Актер признался, что любит своего персонажа Джексона Лэмба и готов играть его несколько сезонов, если сериал окажется успешным (пока что у него достаточно высокие отзывы). Олдмен отметил, что это замечательный герой для того, чтобы выйти на пенсию, а свой уход на покой кинозвезда уже видит не за горами.

«Знаешь, если бы я мог завершить все это, играя Джексона Лэмба, я бы посчитал это для себя большой честью и большим счастьем», — признался актер журналисту издания Deadline.

В ответ интервьюер начал уверять Олдмена, что тот еще слишком молод для пенсии. Весьма иронично, ведь фамилия звезда переводится как «старик».

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Хотя, скорее всего, артист просто лукавит. Глядя на его фильмографию можно подумать, что Гэри находится в самом расцвете карьеры. За последние пару лет с его участием вышли картины «Манк», «Трафик» и «Женщина в окне», а еще готовится наполненный звездами байопик «Оппенгеймер» от Кристофера Нолана.

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