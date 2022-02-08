Нолан приступает к съемкам фильма о создателе атомной бомбы со звездой «Острых козырьков»

Картина будет называться «Оппенгеймер» и выйдет в 2023 году.

Режиссер Кристофер Нолан, подаривший зрителям «Престиж» (2006), «Начало» (2010), «Довод» (2020) и новаторскую кинотрилогию о Бэтмене, скоро приступит к съемкам байопика о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере.

Картина, за которую взялась студия Universal Pictures, будет выполнена в жанре триллера. Она основала на книге, получившей Пулитцеровскую премию, «Американский Прометей: триумф и трагедия Роберта Оппенгеймера». Ученый известен не только тем, что фактически изобрел атомную бомбу, но своей общественной позицией о том, что ядерное оружие необходимо сдерживать. Благодаря своей работе, он получил большие полномочия и высокий пост в США, но его антивоенные взгляды пришлись не по душе милитаристским политикам, и физик очень быстро стал неугоден Америке.

У нового фильма звездный актерский состав. Самого ученого сыграет звезда «Острых козырьков» Киллиан Мерфи, его жену — Эмили Блант. Также в проекте заняты Мэтт Деймон, Роберт Дауни — младший, Флоренс Пью, Рами Малек и на днях к ним присоединился Дэйн Дехаан («Валериан и город тысячи планет»). Об этом сообщает издание Deadline.

Выход фильма запланирован на июль 2023 года, съемки стартуют в марте 2022-го.

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