Еще и цветные пряди волос: Кудрявцева засняла, как трехлетняя дочках в лосинах катается по дому на самокате

Лера Кудрявцева уже давно работает на телевидении. Зрители регулярно видят ее в передачах «Звезды сошлись» и «Секрет на миллион». В свои 50 лет она продолжает восхищать поклонников моложавы видом и и стильными нарядами.

Примечательно, что телеведущая счастлива в браке с молодым возлюбленным Игорем Макаровым. Вместе с хоккеистом она воспитывает трехлетнюю дочку Марию.

23 апреля Лера весь день провела с семьей. Она с утра сводила наследницу в храм. Телеведущая освятила пасхальные яйца и куличи. А вечером ей удалось заснять, как трапезничает Мария. Девочка съела весь суп и даже вытерла руки салфеткой.

На этот раз дочка Кудрявцевой была очень активной. Она облачилась в лосины и футболку, а хвост украсила цветными накладными прядями. Малышка каталась по дома на самокате с лентой.

Поклонники восхитились Машей. Многие осыпали ее комплиментами и поразились тому, как быстро она растет. «Ну что за чудо», «Она прям артистка», «Вот это прическа! Словно феечка», «Я любуюсь этой голубоглазой блондинкой», «Машка так выросла», «Очень самостоятельная», «Любуюсь красоткой», «Ох, она будет крутить парнями», «Дочка у вас невероятная», — прокомментировали пост подписчики.

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