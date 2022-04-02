«Не обвисает и не торчит»: бывшая участница «Холостяка» раскрыла секрет стройной фигуры

Модель Адель Вейгель после участия в шоу «Холостяк» с Тимати стала популярным блогером. Теперь знаменитость готова поделиться своим рационом и любимыми упражнениями для стройной фигуры.

Адель в скором будущем запустит свой курс по улучшению тела. А пока Вейгель объясняет, почему лучше не поддаваться своим желаниям и оставить нетронутым вкусный десерт.

«Есть краткосрочные и долгосрочные инвестиции. Вот в краткосрочную инвестицию, конечно, вам лучше сейчас съесть пончик, на момент вы будете рады. А что потом? Вложение в тело – это долгосрочные вложения. А вы знаете, что доверяют больше людям с хорошей фигурой?», – рассказала Адель в личном микроблоге.

Модель отметила, что занимается в зале два-три раза в неделю по 20-30 минут. Знаменитость сильно не ограничивает себя в питании и не стремится увидеть на животе кубики пресса.

«Я считаю, что красивая женская фигура – это просто подтянутая фигура, где ничего не обвисает и не торчит. Фигуру, как у меня, может иметь любой человек», – резюмировала Вейгель.

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