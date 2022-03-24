Теперь в инвалидном кресле: звезда «Холостяка» Адель Вейгель разбилась в пустыне

Экс-фаворитка Тимати каталась на багги и перевернулась несколько раз.

«Не знаю, с чего начать, но в моменте моя жизнь перевернулась с ног на голову», — написала бывшая участница шоу «Холостяк» Адель Вейгель в микроблоге и показала себя в инвалидном кресле.

Оказалось, что девушка в Арабских Эмиратах каталась по пустыне на багги со своим молодым человеком, но он не справился с управлением, и они несколько раз перевернулись. Страшные кадры аварии Адель показала в Сети, а также рассказала, что ее госпитализировали в местную больницу.

Врачи оказали девушке необходимую помощь звезде, наложили несколько швов. Вейгель пообещала по возможности выходить на связь и рассказывать о своем самочувствии поклонникам.

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