Никакого стеснения: Бейонсе в совершенно прозрачном платье показала всю красоту фигуры

Неожиданный и очень откровенный образ певица выбрала для ежегодной вечеринки Gold Party.

Бейонсе называют королевой R’n’B. Она давно покорила не только американский, но и мировой шоу-бизнес. Певица н рах получала престижные премии. В 2019 году она вошла в список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes.

Тогда она заработала 81 миллион долларов. У нее также растут деть: дочка Блю Айви, двойня Сэр и Руми. Со своим мужем Джей-Зи она переживала трудности, но брак они сохранили.

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Примечательно, что Бейонсе в последние два года редко появляется на публике. Она предпочитает появляться на громких мероприятиях. На днях в США состоялась премия «Оскар». Там было много звезд кино.

А потом состоялась ежегодная вечеринка Gold Party в отеле Chateau Marmont в Западном Голливуде. Для такого случая артистка выбрала очень смелый и откровенный образ. Она щегольнула в полностью прозрачном Celia Kritharioti с серебристой вышивкой, которое не оставило место для фантазии.

Наряд звезда дополнила очками в футуристичной оправе, прозрачными туфлями на каблуке и сверкающим клатчем. Однако поклонники любовались только прелестями певицы. Многие лишились дара речи.

«Блестяще», «Королева», «Такие формы в 40 лет», «Ого, вот это дива, «Ох, полегче», «Воу, мамасита», «Это точно платье», «Просто голая, какая красивая», «Ну кто еще так сможет?», «Бесподобная», — прокомментировали пост подписчики.

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