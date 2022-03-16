Агентство Керема Бюрсина опровергло, что актер нашел новую девушку взамен Ханде Эрчел

Вокруг личной жизни турецкого актера Керема Бюрсина кипят страсти. 34-летний красавчик недавно расстался с коллегой по сериалу «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел, а ему уже приписывают новые романы. В частности, ходят слухи о его отношениях с миловидной спортивной журналисткой Элиф Гекальп.

Однако агентство, в котором числится Бюрсин, опровергает, что актер с кем-то встречается. Якобы работа у него на первом месте.

«В новостях, опубликованных не его агентством или им самим, нет правды. Хотя в жизни нашего актера Керема Бюрсина сейчас нет никого, мы продолжаем нашу работу в напряженном темпе. Уважаемые представители прессы, мы ждем от вас уважения в такое сложное время», — цитирует агентов звезды турецкое издание aHaber.

Кстати, со стороны Ханде Эрчел тоже поступали новости о том, что она несвободна. 28-летняя актриса якобы закрутила роман с генеральным менеджером ювелирного бренда Atasay, лицом которого является, Атасай Камером. Но то же издание цитирует источник из близкого окружения актрисы: она сказала, что сейчас ни в кого не влюблена и какое-то время будет «слушать голос разума».

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Журналисты поднимают еще один слух — что актерская пара рассталась непреднамеренно. Якобы это их менеджеры настояли на том, чтобы роман завершился, и звезды продолжили сосредотачиваться на работе. Но, как бы там ни было, бывшие возлюбленные отписались друг от друга в соцсетях и удалили общие фотографии.

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