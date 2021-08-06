Притвориться его невестой: в России покажут турецкий сериал «Постучись в мою дверь»

С 9 августа на канале «Суббота!» стартует показ турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Это история о девушке, которая хочет учиться в Италии, но ее мечта рушится, когда грант на обучение, на который она рассчитывала, аннулируют. Героиня находит молодого бизнесмена, которого считает виновником своей проблемы, а тот предлагает девушке неожиданную сделку: притвориться его невестой, чтобы в итоге получить заветный грант.

Главные роли картине исполнили Ханде Эрчел и Керем Бюрсин. Для обоих этот сериал стал настоящим прорывом в актерской карьере. Еще во время съемок первого сезона поползли слухи, что у этой пары есть отношения и за кадром. Артисты то подтверждали их, то опровергали, но в конце концов признались, что они вместе.

Снятый в локациях Стамбула сериал «Постучись в мою дверь» вышел в Турции летом 2020 года, а этим лето уже начал выходить второй сезон.

Премьера на канале «Суббота!» состоится 9 августа в 15:00.

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