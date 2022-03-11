«Прости, дорогой муж»: Хилькевич показала, как нужно красиво уходить из Instagram

Актриса сделала пост, который вполне может стать её последней публикацией в популярной социальной сети.

Новостная повестка 11 марта не обрадовала блогеров: социальную сеть Instagram в России вполне могут заблокировать из-за того, что руководящая ей компания Meta рискует быть признана экстремистской организацией.

Многие российские звезды уже создали себе аккаунты в других соцсетях и начали готовиться к тому, что Instagram станет недоступен.

Одной из таких выступила актриса Анна Хилькевич. 11 марта она опубликовала на своей странице обнаженный снимок в постели и отметила, что, возможно, это ее последняя фотография в Instagram.

«Если уходить, то красиво. Прости, мой дорогой муж, больше такого не повторится», — пояснила Анна свой откровенный пост.

Актриса отметила, что пора ориентироваться на новые, точнее, хорошо забытые старые соцсети, и дала ссылки на свои официальные аккаунты в них.

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