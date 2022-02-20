«Чуть не умер»: актер Федор Дунаевский вспомнил, как поскользнулся и ударился головой

В январе 2022 года прошла новость о госпитализации в Москве актера Федора Дунаевского («Курьер», «Дорогая Елена Сергеевна», «Небеса обетованные»).

52-летний артист якобы поскользнулся в своем собственном дворе, выйдя из такси в нетрезвом состоянии. Упав, мужчина ударился головой и потерял сознание. Из-под подъезда его забрала скорая.

В новом интервью, опубликованном через месяц после ЧП, Федор коротко вспомнил этот инцидент и дал ему свою оценку.

«Городу не хватает уборки. Кругом лед… — цитирует Дунаевского журнал «Москвич». — Я неделю назад чуть не умер: выходил из такси, поскользнулся, ударился головой об лед, потому что лед не убирают, а посыпают его какими-то шариками-реагентами».

Актер вспомнил, что и сам работал в скорой помощи (санитаром на подстанции), и что это тяжелый труд. Однако он — альтруист по натуре — нуждался в подобной работе.

«Я никогда не хотел быть артистом. Я хотел быть врачом, хотел приносить пользу. Я — альтруист. Это так и осталось на всю жизнь и с этим ничего уже не сделаешь. Мне все время надо за кем-то ухаживать, кому-то помогать: соседям, друзьям, жене, детям», — говорит Федор. «У моей соседки неделю назад муж упал, я тут как тут: пришел, оказал первую помощь, вызвал скорую. Пока скорая ехала, они со мной были на связи через мобильный телефон, говорили, что делать. И таких ситуаций много».

В том же интервью актер отметил, что у него семеро детей и одна внучка. Но с недавнего времени он решил завязать с любвеобильностью — детей мужчине уже хватит.

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