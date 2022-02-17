Расторгуев признался, что собственные выступления вызывают у него испанский стыд

К своему 65-летнему юбилею Николай Расторгуев готовит сразу три больших концерта «Любэ» и отдельный сборник своих любимых песен группы.

Об этом народный артист РФ рассказал на недавней пресс-конференции, добавив несколько любопытных фактов о своем отношении к творчеству «Любэ».

Например, Николай Вячеславович обычно не смотрит записи концертов своего музыкального коллектива.

«Это нормально для обычного человека — непривычно видеть себя со стороны и часто неприятно смотреть на прыжки, ужимки. Немножко не по себе, испытываешь испанский стыд», — цитирует Расторгуева канал «Рен-ТВ».

Артист также отметил, что его группа существует уже более 30 лет, потому что музыканты близки по духу и стараются уживаться, а не скандалить друг с другом.

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