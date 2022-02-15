«Ни одного традиционного хита «Любэ»: к юбилею Расторгуева выйдет сборник его любимых песен

21 февраля народный артист России Николай Расторгуев отметит юбилей — 65 лет. К этой дате музыкант и группа «Любэ» готовят сразу два события.

Первое — Расторгуев выпустит сборник песен своего коллектива, которые любит лично он.

«Давно была такая задумка — издать двойной винил, где нет ни одного традиционного хита «Любэ». Недели две назад я вспомнил об этой идее, — цитирует ТАСС известного певца. — Это не ремейки, это те самые записи: то же звучание, где-то голос помоложе, где-то — постарше».

В сборник войдут «Ночь», «Конь», «Эх, Москва», «Главное, что есть ты у меня», «Бабушка» и другие композиции группы. 18 февраля пластинка будет издана на цифровых площадках, а с 22-го числа — в формате винила и CD.

Второе событие — группа «Любэ» даст ряд живых концертов. 22 и 23 февраля — в московском «Крокус Сити Холле», 26 февраля — в петербургском БКЗ «Октябрьский». Выступления в Москве, кстати, пройдут при участии Молодежного симфонического оркестра имени Ипполитова-Иванова. Это будет второй раз, когда «Любэ» сыграет с оркестром. Но вторая половина программы пройдет в традиционном рок-формате.

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