«Я смотрел на нее, как на ангела»: Салтыков вспомнил начало романа со второй женой

Почти все интервью певца Виктора Салтыкова в YouTube-шоу «Алена, блин!» посвящено тому, каким неудачным был его первый брак и как хорошо он стал жить со второй женой.

Он также поделился историей знакомства с нынешней супругой Ириной Метлиной, которой на тот момент было 17 лет. Виктор сразу выделил ее из толпы юных фанаток.

«Это было в 87-м году. Мы — группа «Электроклуб» в новом составе — выступаем в «Космосе», это наш первый концерт здесь. И на концерт приходят школьники. Они берут автографы, идет шлейф людей. Я расписываюсь, поворачиваю голову и говорю: «Девушка, вы останьтесь пока — я вам сейчас плакатик вынесу». Вот так мы и познакомились», — рассказал Салтыков. «Они потом с подружкой остались ждать. Я вышел, и была такая досада, что ее нет. А потом увидел, что они стоят вдвоем, две школьницы. Я выхожу, беру телефон… Но я уже женатый человек. А вот эту увидел, и она меня победила сразу…»

Виктор отметил, что на тот момент он уже был год женат на Ирине Салтыковой, и их отношения как раз перестали быть теплыми, начались скандалы. Певец подчеркнул, что до того, как они стали жить вместе, была большая любовь, а затем супруги стали постоянно ссорится. Артист вообще признался, что женился в первый раз только из-за ребенка.

Салтыков продолжил рассказ, что начал тайно встречаться с юной поклонницей, она приходила к ним в группу, и ее там все полюбили, в отличие от законной жены вокалиста. Виктор отмечает, что никогда не чувствовал разницы в возрасте со своей возлюбленной. Зато ее родители очень осторожно отнеслись к 32-летней рок-звезде.

«Я находился на седьмом небе от счастья. Мы загуляли. Обычно у меня все было легко, а здесь — гораздо сложнее: я не хотел эти трепетные отношения портить. У нас даже интимные отношения не сразу складывались… Спокойненько. Я просто смотрел на нее, как на ангела. Я попал в такой райский сад, что мне не хотелось ничего там тревожить», — вспоминает Виктор.

Через несколько лет певец понял, что его брак уже не спасти. После очередного скандала он «тихо» ушел от Салтыковой к Метлиной. А та как раз собралась уезжать жить в Канаду, но артист настоял, чтобы она осталась с ним в России, и даже порвал ее билеты.

Он поделился, что ценит во второй жене женственность, доброту, понимание, интеллигентность и сердечность. Она полностью подходит под образ женщины его мечты. В отличие от первой Ирины.

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