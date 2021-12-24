«Зачем мне жить в аду, когда я хотел попасть в рай»: Салтыков раскрыл детали брака с первой женой

Музыкант Виктор Салтыков в беседе с Teleprogramma.pro раскрыл детали своего первого брака с певицей Ириной Салтыковой.

«По истечении времени полоскать белье мне, конечно, не интересно. Скажу об этом браке так. Зачем мне жить в аду, когда я хотел попасть в рай. Почему Салтыкова ничего не говорит, как я нашу дочь Алису на руках таскал. Не спал ночами. Она даже готовить никогда не умела. Я готовил и теща. Хотя это мелочи. Она злая по жизни. Я не могу жить с хамами. Не могу. Я что себя под забором нашел». Виктор Салтыков

Как отметил Салтыков, у его первой жены после него было много мужчин, но она почему-то не от кого не родила. «Я был рад, что у нее все хорошо в личной жизни. Перекрестился даже. Живи и наслаждайся жизнью. Зачем она сейчас ворошит прошлое», — заметил Виктор Салтыков.

Ранее в шоу «Алена, блин!» Ирина Салтыкова заявила, что была несчастна в браке с мужем. Напомним, что у бывших мужа и жены есть общая дочь Алиса. Она появилась на свет в 1987 году.

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