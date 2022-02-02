Шакира отмечает 45-летие и запускает новое танцевальное шоу

2 февраля свой день рождения отмечает колумбийская певица Шакира. В 2022 году у нее юбилей — 45 лет.

Поздравляем артистку и давайте узнаем, что новенького она приготовила своим поклонникам в наступившем году. Речь, кстати, не об очередном сингле или клипе. Звезда решила объединиться с канал NBC, чтобы запустить семейное шоу Dancing with myself («Танцы с собой»).

По задумке, его участниками станут люди из народа – разных возрастов и из разных слоев общества. Шакира и другие звезды будут бросать им танцевальные челленджи. У начинающих танцоров будет несколько дней, чтобы подготовиться, а затем выступить перед всей страной. Победителя будут определять зрители. Эдакий TikTok, только на ТВ.

«Танец был невероятно мощной силой на протяжении всей моей жизни, и я очень хочу показать миру, насколько преобразующим, вдохновляющим и веселым он может быть», — говорит Шакира.

Добавим, что в последние годы певица выпускает меньше музыки и больше занимается детьми. В 2020-м у нее вышло всего два сингла, а 2021-м — один. Зато девятилетний Милан и семилетний Саша, рожденные от футболиста Жерара Пике, получают достаточно внимания своей звездной мамы.

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