«Живем как очень простые люди»: Шакира объяснила, почему не занимается музыкой дома

Для своих детей певица хочет быть обычной мамой, а не всемирно известной поп-звездой.

Популярная колумбийская певица Шакира воспитывает двоих сыновей от испанского футболиста Жерара Пике: 8-летнего Милана и 6-летнего Сашу. Несмотря на мировую славу, песни артистки не играют у нее дома, и она сама не обсуждает с детьми свои новые треки. Об этом звезда рассказала в новом интервью.

«Я стараюсь дать им как можно больше нормальности, — цитирует 44-летнюю Шакиру издание ET Canada. — Я понимаю, что они не могут избежать реальности, в которой я публичный человек, и их отец тоже. Но мы стараемся обеспечить детям как можно больше нормальности и живем как очень простые люди».

Напомним, что Шакира и Пике познакомились в 2010 году, когда футболист снялся в клипе певицы Waka Waka (This Time for Africa) — официальной песне ЧМ-2010. Пара живет в незарегистрированном браке, но без скандалов. Звезда является обладательницей около 200 музыкальных наград, включая две статуэтки «Грэмми» и восемь «Латинских Грэмми».

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