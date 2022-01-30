«Там был мрак»: Васильева вспомнила свои неудачные браки с изменами и безденежьем

В новом интервью известная актриса Татьяна Васильева еще раз прошлась критикой по своим бывшим мужьям и порадовалась тому, что уже 25 лет она не сковывает себя узами брака.

Звезда театра и кино подчеркнула, что измены в семье – это не выход, и нужно очень хорошо подумать, прежде чем выходить замуж.

«Это лишняя забота, лишняя обуза, — рассказала Васильева о своих супругах в YouTube-шоу «А поговорить?» – Мои мужья, примитивно говоря, не были опорой. Это что-то такое совсем неустойчивое, все время колышущееся и думающее о чем-то своем. В трудные моменты я всегда была одна. Всегда. Когда болела, была одна… Есть, наверное, счастливые браки… Но нужно быть очень терпеливой. Я не знаю, ради чего». «Мне не хватало любви так, как я это понимала. Так, как я их любила. Меня они так не любили. Но я была готова на все ради этих людей. Они это принимали, мою любовь».

Васильева рассказала, что ее первый муж Анатолий Васильев долгое время не работал, зато всегда считал деньги жены – где и за что она получила оплату.

«И мне было нормально. Работает тот, у кого есть работа. А когда он начал работать, то вот тут-то я больше ничего и не увидела. Потому что он вдруг понял, что он хорошо зарабатывает, и это стало принадлежать ему. Конец отношениям принес его успех. Он не смог его пережить – очень вдохновился сам от себя», — разоткровенничалась артистка.

А второй муж-актер Георгий Мартиросьян изводил супругу своими изменами.

«Я еще тогда была сильно влюблена, и поэтому мне было очень тяжело. Все было не по-моему. Опять работала я… То есть, это было такое из жизни альфонса. Там были разные истории, женщины… Он уходил. Его не было даже, когда я ребенка родила. Там был мрак. Женщины звонили мне, просили войти в положение – что там все так хорошо, что мне надо это осознать. Но он все отрицал, хотя это ни для кого не было секретом. Но даже не это стало причиной. Просто надо было уходить. Я обеспечила его жильем, чтобы все было побыстрее и без претензий».

Васильева считает, что многие мужчины инфантильны и хотят, чтобы женщины решали все их проблемы. Они якобы мечтают от жене-администраторе, которая будет их обслуживать и терпеть. Актриса не верит в равноправие в браке. По ее мнению, один из супругов всегда будет главным – тот, кто больше зарабатывает.

Похоже, что достойные представители сильного пола артистке вообще не попадались. Она вспомнила историю, как мужчина оставил ее в ресторане одну, не заплатив. Будучи без денег женщина была вынуждена позвонить подруге. А в другой раз к Васильевой пристал неадекватный наркоман с ружьем в руках, а мужчина, что был рядом с ней, даже из машины не вышел, чтобы защитить даму. После этих случаев актриса уже ничего не ждет от сильного пола.

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