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«Лети на крыльях вдохновения»: Ольга Кабо трогательно обратилась к своей единственной дочери

По словам актрисы, она желает своей наследнице сил и веры.

«Лети на крыльях вдохновения»: Ольга Кабо трогательно обратилась к своей единственной дочери
Ольга Кабо с дочкой. Фото: Globallookpress.com

Актриса Ольга Кабо в Instagram трогательно и нежно обратилась к своей дочери Татьяне. Кроме того, она опубликовала детское фото своей любимой наследницы.

Татьяна Василишина
Татьяна Василишина. Фото: instagram.com/kabo_olga/

«Моя девочка! Моя доченька! Моя Танечка! Танюша! Татьяна! Будь всегда под защитой своего ангела-хранителя. Лети на крыльях вдохновения. Несись в порыве ветра, в метели любви и творчества!»

Ольга Кабо

По словам Ольги Кабо, она желает своей наследнице прежде всего сил и веры в этой жизни. Она же всегда, как настоящая мама, будет рядом.

Напомним, что дочь Ольги Кабо Татьяна появилась на свет в августе 1998 года. Ребенка актриса родила от первого мужа, бизнесмена Эдуарда Василишина. Вместе с ним она была с 1997 по 2004 год.

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