«Ты не становишься воспоминанием»: Ольга Кабо показала памятник Борису Грачевскому

Прошел год со дня смерти сценариста.

Актриса Ольга Кабо почтила память Бориса Грачевского. Знаменитость посетила могилу режиссера.

Отметим, что прошел год со дня смерти Бориса Юрьевича. Сценаристу установили памятник на Троекуровском кладбище.

«Ты не становишься воспоминанием…». Сегодня на Троекуровском кладбище открыли памятник Борису Грачевскому… Боря… Дядя Боря-«Ералаш»…Человек из детства… Человек без возраста… Ровно год…Светлая память», — написала Кабо в своем микроблоге.

Кабо показала, какой памятник установили Грачевскому.

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«Ходить по солнечной стороне жизни…» — выгравировали на могильной плите.

«Господи, как же время летит, очень жаль, очень горько», «Достойный памятник. Светлая память», «Какой достойный памятник! Светлая память», «Очень хороший, солнечный человек. И такой же достойный, без пафоса, получился памятник», — отметили поклонники покойного режиссера.

Напомним, Борис Грачевский умер 14 января 2021 года. Незадолго до смерти режиссер переболел коронавирусом, который дал осложнения на организм. Художественный руководитель «Ералаша» ушел на 72-году жизни.

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