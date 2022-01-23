«Бегом скидываешь с себя всю одежду»: Толкалина объяснила, почему снимает голые фото

43-летняя актриса Любовь Толкалина известна своими откровенными снимками, которые сама выкладывает в социальные сети. На некоторых фото на звезде полностью отсутствует одежда.

В новом интервью она неожиданно заявила, что увидела сон, после которого никогда больше не будет раздеваться. По словам артистки, это было очень личное видение, связанное с детьми.

Правда, она тут же поправилась, что нельзя перестать фотографироваться обнаженной. И дело не в самой Любови, а в пространстве, в которое она попадает.

«Иногда бывают такие состояния природы, и ты видишь вдруг такую красоту, что нет вообще никаких шансов остаться равнодушной. Красота косит беспощадно, — поделилась Толкалина в YouTube-шоу «Георгий за кадром». — Потому что есть такие состояния, когда ты просто кричишь: «Стоп! Стоп! Остановите машину!» Просто бегом скидываешь с себя всю одежду, бежишь в это поле и говоришь: «Просто снимай видео!» У меня бывает так очень часто». «Иногда бывает так, что нет друзей рядом, и просто приходится просить какого-нибудь совершенно случайного человека на улице, который не ожидает, что его ждет, — со смехом рассказала актриса. – Дело в том, что я занималась синхронным плаванием с шести лет. Я же синхронистка – и выковыривать трусики из своей попы было моим единственным занятием в течение десяти лет, после которых я поступила во ВГИК. Поэтому для меня нет какой-то большой разницы — голая рука или попа. Тем более, что я очень уверена в своей попе».

Толкалина призналась, что очень любит жанр ню, но в последние годы все реже позволяет себе обнажаться. К тому же, ее откровенные снимки часто вызывают негодование поклонников в соцсетях.

«Все мои подписчики в Instagram – это жительницы провинциальных городов, которые привыкли видеть мое лицо исключительно в эфире канала «Россия 1», в сериалах. И все очень блюдут мою праведность. И всем очень обидно, если вдруг я не соответствую. А я вообще не соответствую… Даже тому, какой я была пять минут назад», — высказалась Любовь.

Она также призналась, что иногда пользуется приложением для коррекции фото – вытягивает себе шею или ноги на снимках, сужает талию.

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