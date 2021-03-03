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«Секс-бомба»: 43-летняя Толкалина оголилась на морском побережье

Откровенным снимком актриса поделилась в своем Instagram.

«Секс-бомба»: 43-летняя Толкалина оголилась на морском побережье
Любовь Толкалина. Фото: instagram.com/tolkalinaliuba

Осенью прошлого года Любовь Толкалина снялась в музыкальном клипе Леонида Агутина. Съемки проходили в Сочи, а напарником актрисы был Андрей Мерзликин. Тогда 43-летняя актриса признавалась, что этот опыт для нее стал первым. Ранее она не работала на съемочной площадке для создания музыкальных клипов.

В Instagram актриса часто делится с подписчиками своими снимками в разных образах. На этот раз она запечатлелась в довольно откровенном образе. Толкалина позировала в рубашке на голое тело и трусиках. Фанаты остались в восторге от снимка.

«Красивая! Секс-бомба! Шикарная женщина!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что в прошлом году взрослая дочь Любови Толкалиной от Егора Кончаловского, Мария, вышла замуж. На свадебном торжестве актриса поймала букет невесты.

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