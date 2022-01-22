«Лучший день в году»: Родион Нахапетов разместил редкое фото своих дочек из их детства

Режиссер Родион Нахапетов в сторис Instagram разместил редкое фото своих дочек из их детства. На снимке Анна и Мария еще совсем маленькие. Любимый отец держит их на руках. Рядом можно увидеть новогоднюю елочку.

«Лучший день в году», — подписал кадр Родион Нахапетов.

Напомним, что 21 января Родиону Нахапетову исполнилось 78 лет. Он уже давно живет в Америке.

Дочери Анна и Мария у него появились на свет от отношений с актрисой Верой Глаголевой. В настоящее время жена режиссера Наталья Шляпникофф – гражданка США из семьи русских эмигрантов. Она известный в Америке кинопродюсер.

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