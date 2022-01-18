Секрет голливудской улыбки: невеста Орландо Блума назвала худшую привычку актера

Возлюбленная актера Орландо Блума и мать его ребенка, певица Кэти Перри стала гостьей шоу британского радиошоу Heart, и во время эфира ведущие попросили звезду быстро назвать худшую привычку ее знаменитого жениха.

«Боже мой, он любит пользоваться зубной нитью, — ответила 37-летняя артистка. — И слава богу, потому что некоторые партнеры этого не делают, и это отвратительно. У него блестящие зубы, но он оставляет нить везде! Рядом с моей кроватью, в машине и на кухонном столе. Я ему говорю: «Везде же стоят мусорные баки!»

Напомним, что 45-летний Орландо Блум является звездой фильмов «Властелин колец», «Пираты Карибского моря» и «Троя». В начале 2019 года он объявил о помолвке с поп-певицей Кэти Перри. В августе 2020-го у пары родилась дочь Дейзи, но свадьба пока не состоялась.

Блум является вегетарианцем, буддистом и поклонником Достоевского.

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