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Свадьбы не будет: Кэти Перри и Орландо Блум отменили торжество

Звездная пара из-за коронавируса приостановила подготовку к церемонии.

Свадьбы не будет: Кэти Перри и Орландо Блум отменили торжество
Кети Перри и Орландо Блум. Фото: globallookpress.com

Не успели поклонники Орландо Блума и Кети Перри порадоваться новости об интересном положении певицы и скорой свадьбе пары, как пришло не очень позитивное известие. DailyMail сообщил о решении пары отменить церемонию бракосочетания. А виной всему коронавирус — высокозаразный штамм, сразивший не одну тысячу человек на планете. Звезды хотели связать себя узами брака в Японии в мае. На какой срок перенесено торжество, не сообщается.

Из-за неблагоприятной обстановки с коронавирусом отменено не одно мероприятие. К примеру, стало известно о прекращении съемок итальянских сцен седьмого фильма боевика «Миссия невыполнима».

Сдвигаются и даты выходов на большие экраны долгожданных премьер. В частности, на днях создатели 25-го фильма про секретного агента британской разведки Джеймса Бонда официально перенесли на более позднее время. Картина «Не время умирать» теперь появится в кинотеатрах не раньше ноября, хотя релиз должен был состояться уже этим летом.

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