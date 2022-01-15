«Встречаю свои 40»: Екатерина Волкова похвасталась стройным телом на Сейшельских островах

Артистка призналась, что давно мечтала об этом путешествии.

Исполнительница главной роли в сериале «Воронины» Екатерина Волкова поделилась снимком в свой 40-й день рождения. Примечательно, что именинница позировала в крошечном купальнике на Сейшельских островах.

Волкова облачилась в бандо с пуговками дымчатого оттенка. К нему актриса подобрала трусики с завышенной талией. Екатерина показала свои стройные бедра и плоский животик, подняв руки вверх. По лицу артистки было понятно, что она счастлива.

«Мечтайте! Самые смелые фантазии имеют свойство воплощаться в жизнь, если приложить чуточку усилий! Встречаю свои 40 лет на Сейшельских островах. Как же я ждала этого путешествия!», – призналась Екатерина.

«Как вы потрясающе выглядите в 40», «С днем рождения, Катюша! Неплохо намечтала, продолжай в том же духе!», «Всем бы так выглядеть в 40», «Как 40? Фигурка об обратном говорит», «Великолепная и стройная Катя, с днем рождения», – похвалили фигуру Екатерины поклонники.

Напомним, ранее Екатерина Волкова позировала в мерцающих брюках палаццо.

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