В образе современного Арлекина? Звезда «Ворониных» щегольнула в мерцающем комбинезоне с брюками палаццо

Екатерина Волкова покрасовалась в особняке в оригинальном аутфите. Она примерила мерцающий комбинезон с брюками палаццо на бретельках. Переливающуюся пайетками ткань в зоне талии украшали голубые перышки. Изюминкой образа стали остроносые туфли карамельного оттенка. Если вы все еще не знаете, в каком наряде щегольнуть в гостях у друзей, обратите внимание на актрису из сериала «Воронины».

«Не знаю, как вы, а я каждый год стараюсь дать себе какое-то обещание. В основном это касается внутренних изменений.

Вчера я возвращалась после трех сыгранных спектаклей и думала, к чему был этот рабочий подвиг? Нет, встреча со зрителями для меня всегда очень приятна, но я поняла, что совершенно не умею отказывать людям.

Боюсь кого-то подвести. Соглашаюсь на работу как-то автоматом — без мысли о том, что вообще-то можно было бы себе устроить каникулы или что лучше бы оставить какое-то время свободным для новых проектов — ролей в кино и сериалах.

Ведь мне не раз приходилось отказывать в интересных съемках из-за того, что я уже пообещала давно кому-то ту или иную дату.

Вчера я подумала, а ведь не обязательно выходить на работу 1 или 2 января, если я сама составляю себе график.

Так вот в Новом 2022 году я желаю себе уметь расставлять приоритеты в свою пользу! Желаю научиться отказываться без угрызений совести. Желаю научиться строить свой график так, чтобы в нем всегда было место новым проектам, встречам с друзьями, семьей, путешествиям и каникулам», — отметила актриса.