«Я родилась «плохой девочкой»: Плетнева вспомнила, как была избита за поцелуи с мальчиком

В новом интервью певица Анна Плетнева из группы «Винтаж» призналась, что, когда она делает откровенные фотосессии, раздеться перед публикой не является ее целью.

«Не в этом суть абсолютно. Суть в какой-то честности, потому что я родилась «плохой девочкой». И родилась в Советском Союзе, где «секса не было», и вся эта тема была запрещена, — поделилась 44-летняя артистка в YouTube-шоу «Алена, блин!». — И я всегда это чувствовала, и во мне всегда был такой протест. Мне хотелось показать и доказать всем, что это неправда. Это очень сложно… Это все равно, что у тебя есть рука, а ты это должен скрывать. Ну как это так? Секс — это неотъемлемая часть нашей жизни. Это как дышать, есть, ходить в туалет, понимаете? Это абсолютно органичная история. И мне пытались в детстве доказать, что этого нет на самом деле. И, видимо, это настолько меня волновало, что я решила протестовать».

Протест Анны начался еще в 12 лет. Она рассказала жуткую историю из пионерского лагеря. В те годы, по словам артистки, было очень распространено унизительное наказание для детей: за провинность мальчика или девочку на «тихий час» ставили почти без одежды в спальню к ребятами противоположного пола.

«Это было настолько жестоко… И вот, я помню, в какой-то момент наказали мальчика из нашего отряда, его звали Вова. Он что-то там сделал, и его поставили на время «тихого часа» без одежды к девочкам в палату, — рассказала певица. — Ну и, конечно же, я протестовала против этого страшно. Мне казалось, что это мой долг — во время «тихого часа» целоваться с Вовой постоянно. Пионерка Плетнева решила вот так действовать. Мы целовались, и мало того, целовались на глазах у девочки, которая точно была «стукачкой».

Естественно, поступок Ани тут же стал известен пионервожатым. И за этим последовало суровое наказание. На следующий день на общей линейке директор лагеря объявил в рупор, что из-за поцелуев пионерки Плетневой все дети останутся без обеда и без дискотеки, а самое страшное — в этот день над лагерем не будет поднят флаг Советского Союза.

«Со мной что сделали — мне устроили «темную». Меня били девочки, девять человек… Они меня завели в палату и избивали, причем ногой в живот. Я лежала на полу, плакала, и все по очереди подходили и били меня, — вспомнила Анна. — Потом я не ела неделю. Меня лишали: специально заходили первыми и съедали всю еду. И, кстати, все пионервожатые знали об этом, и никто вообще ничего не делал, чтобы ребенок ел».

Однако об этом случае Плетнева рассказала с улыбкой, отметив, что у нее припасено еще много всяких историй про пионерскую юность. Но именно этот инцидент разбудил в ней «плохую девочку».

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