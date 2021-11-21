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Анна Плетнева в кремово-розовом платье высоко задрала ножки, оголив сочные бедра

Артистка поздравила любимый музыкальный канал с 25-летием.

Анна Плетнева в кремово-розовом платье высоко задрала ножки, оголив сочные бедра
Анна Плетнева. Фото: Instagram.com/dusya_star

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева разместила на личной странице в Instagram снимок на лестнице после выступления на концерте в Кремле в честь 25-летия «Муз-ТВ». Примечательно, что на фото знаменитость засветила пикантные места.

Анна отдала предпочтение пышному платью со шлейфом. Платье императрица нежного оттенка исполнительница не стала дополнять массивными украшениями, а лишь надела к нему золотистые туфли.

Плетнева позировала на молочной лестнице с ковровым покрытием. Анна высоко подняла сочные ножки и сразила своих поклонников.

Анна Плетнева. Фото: Instagram.com/dusya_star
Анна Плетнева в струящемся платье. Фото: Instagram.com/dusya_star

«Еще раз поздравляю «Муз-ТВ» с 25-летием! Кто смотрел вчера прямой эфир? Оцените от 1 до 10 мой образ шальной императрицы. Жду вас сегодня вечером на концерте! Только не знаю, что надеть», – заявила Плетнева.

Напомним, ранее Анна Плетнева рассказала, почему Федункив с мужем будут жить в России. По мнению исполнительницы, итальянский бизнесмен не пожалеет, что женился на российской артистке.

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Анна ПлетнёваВечернее платьеГруппа "Винтаж"Звездный стильоткровенные фото