«Мечтаю хотя бы подержать в руках «Оскар»: Тодоренко похвасталась своими наградами

Популярный блогер и телеведущая Регина Тодоренко поздравила себя и свою команду с победой нового диснеевского мультфильма «Энканто» на премии «Золотой глобус». 31-летняя звезда гордится тем, что озвучила главную героиню картины Мирабель в русском дубляже и исполнила ее песню.

Регина напомнила, что мультфильм также может взять «Оскар» в этом году, за что она, естественно, будет болеть.

«Мечтаю хотя бы подержать в руках статуэтку «Оскар». Кто знает, а вдруг… Через пару лет», — поделилась с поклонниками Тодоренко.

А пока она выложила в Instagram фотографии себя любимой в рубашке Balenciaga на фоне тех наград, которые уже успела получить. Среди них «Золотая кнопка YouTube», «ТЭФИ» и множество статуэток от модных журналов.

Регина не просто выставила свои трофеи, но и предложила поклонникам сосчитать их. Победителя «конкурса» ждет подарок от звезды. Подписчики ведущей в комментариях насчитали от 14 до 18 статуэток.

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