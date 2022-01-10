«Золотой глобус — 2022»: стали известны все победители премии

Стали известны все победители «Золотого глобуса – 2022». В этом году церемония награждения прошла в закрытом режиме без красной ковровой дорожки, голливудских звезд и журналистов. Также мероприятие не транслировали в прямом эфире. Победителей публиковали на официальном сайте премии Golden Globes и в социальных сетях.

Лучшими фильмами стали комедия «Вестсайдская история» и драма «Власть пса». Лучшим фильмом на иностранном языке стала японская драма «Сядь за руль моей машины». Лучшим анимационным фильмом признали «Энканто». Среди сериалов выделили «Наследники» и «Подземная железная дорога».

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Лучшими актерами драматического жанра стали Уилл Смит («Король Ричард») и Николь Кидман («Быть Рикардо»). В жанре комедии и мюзикла отметили Рэйчел Зеглер («Вестсайдская история») и Эндрю Гарфилда («Тик-так… БУМ!»). Лучшими актерами второго плана в 2022 году стали Коди Смит-Макфи («Власть пса») и Ариана ДеБос («Вестсайдская история»).

Приз за режиссуру получила Джейн Кэмпион за«Власть пса», а мастером сценарного дела стал Кеннет Брана («Белфаст»). Приз за лучший оригинальный саундтрек получил Ханс Циммер («Дюна»), а лучшей песней признали «Не время умирать» Билли Айлиш для последнего фильма бондианы.

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