«Сочная прелесть обнажена»: Волочкова скинула бюстгальтер, потеревшись ягодицами под пальмой

Анастасия Волочкова по традиции проводит зимние каникулы на Мальдивах. Бывшая прима-балерина Большого театра привезла с собой на фешенебельный курорт целый чемодан с купальниками. Балерина со свистом меняет бикини, демонстрируя загорелые прелести на пляже.

Так, позируя под пальмой, бывшая возлюбленная бизнесмена Сулеймана Керимова элегантно сняла бюстгальтер, стиснув свои упругие «тыковки». К тому же прима-балерина обваляла в песочке «сдобные булочки». Многие поклонники остались в полном восторге от увиденного. «Сочная прелесть обнажена», «Сексапильно потерлась ягодицами, сидя под пальмой», «Чаровница», «Новый кавалер на вас хорошо влияет», «Шикарный вид сзади, жаль нам не показали», «Озорница!» — написали фолловеры.

«Сегодня у нас вновь ясная погода!! Верим, что вечером получится выйти в обещанный прямой эфир. Днем проверим Интернет. Будем держать в курсе (кстати, Сергей может отвечать на ваши комментарии, адресованные ему, только с моего аккаунта. Остальные, пишущие вам «Сергеи», — фейки). А вообще, на ваши вопросы мы ответим сегодня в прямом эфире», — отметила балерина, пообещав поклонникам очередной интерактив в своем микроблоге.

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