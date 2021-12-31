Упругие прелести крупным планом: Каролина Севастьянова в белоснежном лифе сверкнула родинкой в интимном месте

Олимпийская чемпионка в художественной гимнастике Каролина Севастьянова отказалась от предновогодней суеты и устроила себе продолжительный отдыха на Карибском море. Красотка здесь уже неделю, встретит Новый год и проведет все каникулы.

Радует длинноногая спортсменка своих подписчиков в Instagram летними кадрами, а также собой в бикини. На сей раз Каролина надела белоснежный купальник и сделала селфи для микроблога.

Фото крупным планом показало, насколько сильно загорела гимнастка. А еще оказалось, что у красотки на интимном месте, в «ложбинке греха», виднеется пикантная родинка. Ее Каролина гордо предъявила в кадр вместе с упругими прелестями.

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